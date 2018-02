'Jaar uitstel over besluit uitbreiding Lelystad Airport'

ASSEN - Het besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport wordt met zeker een jaar uitgesteld, melden RTL Nieuws en De Telegraaf. Volgens beide media maakt minister Cora van Nieuwenhuizen dit vandaag bekend.

Dit valt te lezen op de site van de NOS . In eerste instantie was het plan om de luchthaven per april 2019 uit te breiden. Dit stuit echter op weerstand vanwege zorgen over geluidsoverlast en luchtvervuiling. Lelystad Airport is in handen van de Schiphol Group.Van Nieuwenhuizen wil naar verluidt meer tijd nemen om onderzoek naar onder meer die overlast te doen.De uitbreiding van Lelystad moet de druk op Schiphol verlichten. Schiphol-topman Jos Nijhuis zei vorige week nog dat uitbreiding van Lelystad per april volgend jaar broodnodig is. "Als deze gemaakte afspraak niet kan worden ingevuld, zullen we opnieuw aan tafel moeten gaan zitten over wat dat betekent en wat de consequenties daarvan zijn."