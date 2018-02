Medewerkster videotheek Assen raakt gewond bij gewelddadige beroving

ASSEN - Een medewerkster van een videotheek in Assen is gisteravond gewond geraakt bij een gewelddadige beroving.

Tegen sluitingstijd kwam een getinte man de zaak aan de Meester Troelstralaan binnen. Hij viel de vrouw plotseling aan en sloeg haar met iets hards op het hoofd. Hij ging er onder meer met een telefoon en portemonnee vandoor.Ambulancepersoneel heeft zich over de vrouw ontfermd, ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.De dader ging er na de beroving vandoor en is nog spoorloos. De politie is een zoektocht naar de man gestart. Mogelijk is er nog een tweede persoon betrokken bij de beroving.