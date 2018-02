Deel dit artikel:











Politie op zoek naar verdachte van diefstal videotheek De politie is op zoek naar de verdachte (foto:Persbureau Meter)

ASSEN - De politie in Assen is op zoek naar een man die in verband wordt gebracht met een diefstal van gisteravond.



Het gaat waarschijnlijk om een overval bij de videotheek MovieMAX aan de Meester P.J. Troelstralaan. Via Burgernet doet de politie een oproep om te achterhalen wie de verdachte is.