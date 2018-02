Deel dit artikel:











Bedrijfsbusje belandt in sloot langs A37 bij Zwinderen De file werd veroorzaakt door een ongeluk met een bedrijfsbusje (foto: Persbureau Meter) De vertraging was zo'n zestien minuten (foto: RTV Drenthe/Jörn Reuvers)

HOOGEVEEN - De bestuurder van een bedrijfsbusje is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk in Zwinderen.

De bestuurder reed over de A37 en raakte door onbekende oorzaak van de weg. Het busje kwam in een sloot langs de weg tot stilstand. De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht.



Na het ongeluk ontstond een file op de snelweg. Het leverde automobilisten ongeveer een kwartier vertraging op.