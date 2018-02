Deel dit artikel:











Slachtoffer woningbrand Beilen overleden De hulpdiensten gistermiddag bij de woning in Beilen (foto: Persbureau Meter)

BEILEN - De vrouw die gistermiddag gewond raakte bij een woningbrand aan De Hultinge in Beilen is gisteravond overleden.

De politie gaat uit van een noodlottig ongeval, omdat uit onderzoek geen aanwijzingen naar voren zijn gekomen voor een misdrijf. De brand in Beilen brak gistermiddag rond 15.00 uur uit.



Een man en vrouw raakten gewond. De vrouw werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man gaat is niet bekend.