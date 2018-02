Afbranden heide op het Dwingelderveld is goed voor flora en fauna

Het is een bijzonder gezicht. Boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten zijn kleine stukjes heide op het Dwingelderveld in brand aan het steken. En dat kan alleen met koud en droog weer.

Het gecontroleerd afbranden is een oude methode om de heide te verjongen. Het platbranden is goed voor insecten en daardoor ook voor vogels. Na het afbranden blijkt dat er jonge heide en diverse kruiden terugkomen. En dat is weer goed voor de verschillende dieren die in het gebied leven.Op het Dwingelderveld is een oppervlakte ter grootte van twee voetbalvelden afgebrand. Om dit te kunnen doen ben je sterk afhankelijk van het weer.Het afbranden moet gebeuren als het langere tijd droog is geweest én als de bodem bevroren is. De heide brandt dan goed én insecten en reptielen zitten veilig in de bodem. Bovendien mag het niet zomaar en is er een vergunning nodig om het te mogen doen.