Middelste bonte specht duikt weer op in Drenthe

De middelste bonte specht is de afgelopen weken op verschillende plekken in Drenthe gezien.

Deze kleurrijke vogel komt pas sinds een paar jaar voor in onze provincie. Hij leeft in oude bossen en daar zijn er niet zoveel van in Drenthe. Geschikte plekken zijn landgoederen en het Asserbos.De middelste bonte specht lijkt op de grote bonte specht. Hij heeft ook zwart-wit gekleurde vleugels en een rode pet op z'n kop. Maar in vergelijking met zijn grote broer is hij kleiner, hij roffelt veel minder en zijn snavel is ook nog eens een stuk kleiner.Door die kleinere snavel kan hij minder goed houthakken. Zijn voedsel zoekt hij in de boomschors. Daarom houdt hij van dikke bomen met veel schors, het liefst eikenbomen. Die zijn vooral te vinden in oude bossen.In het voorjaar heb je het meeste kans om een middelste bonte specht te zien. Maar het is goed zoeken want vaak zitten de vogels hoog in de boom. Als je goed luistert, kun je wel het typische geluid van deze specht horen. Luister hieronder hoe de middelste bonte specht klinkt.