Stelling: Ik vind het eng om een AED te gebruiken

ASSEN - Een derde van de mensen zonder EHBO-diploma is bereid om een onbekende te reanimeren met een AED (automatische externe defibrillator).

Dit komt naar voren uit een onderzoek van Kantar Public (voormalig TNS NIPO), meldt de NOS . De uitkomst baart het Rode Kruis zorgen. Daarom roept de organisatie alle Nederlanders op om in het geval van een reanimatie juist wel een AED te gebruiken.Met een AED kan een stroomstoot worden toegediend aan het hart, waardoor in veel gevallen het hartritme wordt hersteld. Dat dit vaak toch niet gebeurt, noemt het Rode Kruis 'alarmerend'. "Terwijl het gebruik ervan zo simpel is. Iedereen kan een AED bedienen, want het apparaat vertelt precies wat je moet doen", zegt Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis.Hoe zou jij reageren in een dergelijke noodsituatie? Zou je de persoon zonder na te denken met een AED te hulp schieten of zou je het eng vinden en dit niet doen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat jouw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over veiligheid op de fiets: Ik voel me onveilig op de fiets. Bij ruim 61 procent van de mensen is dat het geval. Er stemden 1.553 mensen.