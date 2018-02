Deel dit artikel:











'Bij deze omstandigheden kunnen we volgende week zeker schaatsen' De ijsmeester test het ijs in Nieuw-Buinen (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) De ijsbaan in Nieuw-Buinen (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper) De verkoop van schaatsen stijgt (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

NOORDLAREN - Als de weersvoorspellingen zo blijven, kunnen we volgende week "met honderd procent zekerheid schaatsen", zegt Willem Hut van de KNSB. De marathonschaatsers zijn nu nog in Zweden, maar als het aan Hut ligt, gaan ze na hun schaatsweekend daar direct door met schaatsen in Nederland.

Geschreven door Tiffany Frasa

De schaatskoorts zorgt voor een stijging van de verkoop bij schaatswinkel Stouwdam in Assen. "We hebben komend weekend extra personeel nodig om het slijpen en de verkoop aan te kunnen", vertelt Leroy van der Werve van de winkel.



Dinsdagavond marathon?

Als het aan IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren ligt, komt er dinsdagavond een marathon. "De dagtemperatuur is nu nog boven 0, maar na het weekend wordt het kouder, dus die kans zit er dik in", vertelt voorzitter Jan Geert Veldman. "Ik verwacht wel dat het in Arnhem of Veenoord gehouden wordt, omdat die hem een aantal jaar al niet gehad hebben, maar het draaiboek voor een marathon in Noordlaren ligt er al wel."



De IJsvereniging in Veenoord is niet zo optimistisch over de vooruitzichten voor een marathon: "Het vriest 's nachts wel, maar de zon die er overdag op staat, maakt het voor ons moeilijk om een harde ijsbaan te krijgen", zegt voorzitter Margriet Lunenborg. De marathonschaatsers kunnen niet in Veenoord terecht, laat ze weten. De ondergrond van de baan geeft namelijk net iets te veel problemen.



Voor de leden van de vereniging in Veenoord is het beeld positiever: "De leden kunnen misschien komend weekend of maandag en dinsdag wel schaatsen."



Nieuw-Buinen

In Nieuw-Buinen wordt er al hard gewerkt om schaatsen mogelijk te maken in en na het weekend, laat Monique Wessels van de IJsvereniging weten. "We zijn al druk bezig water op de baan te krijgen en de baan glad te houden."



Een marathon gaat in Nieuw-Buinen niet lukken, "daar zijn we nog maar veel te kort voor bezig. We hebben er ook geen draaiboek voor. De ondergrond is bij ons wel goed, maar om de baan heen moet nog veel afgewerkt worden", aldus Wessels. Volgend jaar dingt de baan graag mee voor een marathonlocatie.