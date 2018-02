Tegenstanders windmolens: Vertraging en hardere acties

NIEUW-BUINEN - Tegenstanders van windmolens in het Drentse Mondengebied zijn zwaar teleurgesteld dat de bouw van 45 windmolens door kan gaan. Ze willen vertragingstactieken toepassen en denken dat er hardere acties komen.

De Raad van State bepaalde vanmorgen dat de bouw van de windmolens door kan gaan, omdat de procedures goed zijn doorlopen. Dat er onder de bevolking weinig draagvlak is, is geen argument om te stellen dat de molens er niet moeten komen. Het is aan de minister om bij tegengestelde belangen een keuze te maken.Volgens verslaggever Janet Oortwijn, die de uitspraak in Nieuw-Buinen doorlas met Tegenwind Veenkoloniën, reageren tegenstanders fel. "Ze hebben geen mogelijkheid om nog in beroep te gaan. Het verzet tegen de molens was al groot en ze zeggen dat er mogelijk hardere acties gaan komen."Omdat voor de bouw van windmolens nog wel vergunningen moeten worden aangevraagd, willen de tegenstanders daarmee de aanleg nog vertragen. Ze zijn van plan om tegen die aanvragen bezwaar te maken.Ook de PvdA in Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal laat weten diep teleurgesteld te zijn. Het besluit van RvS ligt volgens de partij 'zwaar op de maag'.De PvdA gaat kijken of er politieke mogelijkheden zijn om de plannen alsnog te veranderen. Een van de alternatieven zijn zonneparken. Volgens de partij zouden dergelijke parken meer recht doen aan de belangen van inwoners.