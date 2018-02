Initiatiefnemers glasvezelnet Westerveld hoeven geen leges te betalen

DIEVER - Als de twee initiatiefnemers voor de aanleg van glasvezel in de gemeente Westerveld aan de slag gaan, hoeven ze in ieder geval geen leges te betalen.

Dit voorstel doet het gemeentebestuur aan de raad. Volgens wethouder Klaas Smidt hoeft de gemeente niet te verdienen aan de aanleg van glasvezel. Bovendien, zo vindt de gemeente, moeten beide projecten gelijke kansen krijgen. Kwijtschelden van legekosten kan de twee projecten veel geld schelen. In Westerveld wil netwerkbeheerder Rendo aan de slag met de aanleg van glasvezel. Daarnaast is er ook Westerveld op Glas. Een burgerinitiatief dat met buitenlands kapitaal een start wil maken met de aanleg van de supersnelle verbinding.Beide initiatiefnemers zijn enige tijd geleden bij het provinciebestuur op de thee geweest om over de aanleg van glasvezel te praten. In Westerveld is de politiek er wel klaar mee dat het zo lang duurt. Maar twee partijen is volgens een aantal fracties te veel van het goede.