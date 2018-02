Deel dit artikel:











Blokkade bij boer Benning in Lheebroek opgeheven De bedrijfsblokkade bij boer Benning is opgeheven (foto: RTV Drenthe)

LHEEBROEK - Een klein feestje bij de melkveehouderij van Martin Benning in Lheebroek. De bedrijfsblokkade die de overheid had opgelegd, is opgeheven. "Vandaag hadden we koffie met gebak om het goede nieuws te vieren", zegt Benning blij.

De overheid besloot deze maand om 2.100 boerderijen te blokkeren, nadat aan het licht kwam dat er gesjoemeld werd met de registratie van melkkoeien.



Kalfdatum toekennen

Martin Benning behoorde tot boeren bij wie de boerderij geblokkeerd werd. "In augustus had een vaars een vrucht geworpen van vijf maanden oud. Deze was dus niet voldragen. Ik had het dier opgegeven als verworpen, maar ik had een kalfdatum moeten toekennen", vertelde Benning eerder.



Benning werd vanochtend ingelicht over de opheffing door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit werd besloten nadat de boer bewijsstukken had opgestuurd over het kalf dat verworpen was.