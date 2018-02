Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 21 februari Komt er een marathon op natuurijs aan? (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

In het nieuws in een minuut van 21 februari: Er komen definitief 45 windmolens in de Veenkoloniën. Bij een woningbrand in Beilen gisteren is een vrouw overleden, en zit er een marathon op natuurijs aan te komen?