Wachtruimte Lelystad Airport boven Zuid-West Drenthe geschrapt

DEN HAAG - De aanvliegroutes richting Lelystad Airport worden aangepast. De wachtruimte boven Zuid-West Drenthe verdwijnt.

Dat werd vanmorgen duidelijk tijdens de presentatie van een nieuw plan door minister Cora van Nieuwenhuizen van Economische Zaken. Ze maakt bekend dat er uitstel komt van de opening van Lelystad Airport. Daarmee wil Van Nieuwenhuizen het beschadigde vertrouwen herstellen. Tegen de plannen van opening van Lelystad Airport is fel geprotesteerd.In het voorstel zoals dat vandaag bekend is gemaakt, is er ook gekeken naar de aanvliegroutes. Daaruit blijkt dat de wachtruimte boven Zuid-West Drenthe en Noord-West Overijssel is geschrapt. De minister komt daarmee tegemoet aan bezwaren uit de regio. Vanuit Drenthe, Friesland en Overijssel is tegen deze routes geprotesteerd. Met name omdat het boven een natuurgebied ligt.De komende jaren wordt gewerkt aan een nieuwe indeling van het luchtruim boven Nederland. De komst van Lelystad Airport vraagt daar ook om. Over het grensgebied van Drenthe en Friesland is een aanvliegroute voor Lelystad Airport ingetekend. Vliegtuigen komen daar op een hoogte van zo'n 1.600 tot 1.800 meter over heen.Lelystad Airport zal in het eerste jaar zo'n 4000 vliegtuigbewegingen van Schiphol overnemen. Dat loopt op. Vanaf 2022 is er plaats voor maximaal 10.000 vliegbewegingen. Op lange termijn kunnen dat er 45.000 worden.