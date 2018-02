Deel dit artikel:











Staatssecretaris moet samenwerking met Duitsland impuls geven Staatssecretaris Raymond Knops is vandaag in Coevorden (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Staatssecretaris Raymond Knops is vandaag in Coevorden (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

COEVORDEN - Om een betere samenwerking te krijgen tussen Nederland en Duitsland schuift staatssecretaris Raymond Knops vandaag aan in de vergaderzaal van de Euroterminal in Coevorden.

Samen met onder andere de gemeente Coevorden, provincies Drenthe en Overijssel en Duitse collega's gaat Knops het gesprek aan om de belemmeringen in de samenwerking over de Nederlandse-Duitse grens weg te nemen.



Er moet volgens de deelnemers een functionele grensregio komen. Nu gelden in veel gevallen nog andere regels als het gaat om zaken als verzekeringen en belastingen.



Cirkel rondmaken

"Wij leven hier in een halve cirkel, qua samenwerkingen", vertelt wethouder Jan Zwiers. "Wij willen die cirkel rondmaken." Hij doelt daarmee op niet alleen maar samenwerken in Nederland, maar dus ook over de grens. "Hier op het industrieterrein hebben wij grensoverschrijdende bedrijven en daar moeten we elkaar mee tegemoet komen."



Op de vraag van Knops of dat een bewuste keuze is, vertelt Zwiers dat dat inderdaad zo is, maar 'het levert ook struggles op'.



Zwiers heeft er vertrouwen in dat een staatssecretaris hulp kan bieden. "We hebben de nationale overheid hierbij nodig." Ook gedeputeerde Cees Bijl laat weten dat de regels van bovenaf moeten worden bijgesteld, alleen dan kunnen vele belemmeringen weg worden genomen.



Knops luistert aandachtig naar de verhalen aan tafel, maar vertelt dat hij niet direct een oplossing kan aanbieden. "Ik ben hier vandaag vooral om de dingen aan te horen. Het komt mij allemaal heel bekend voor en er zijn ook zeker oplossingen voor." Er is in ieder geval een stap gezet naar een betere samenwerking. Maar het zal nog wel even duren voor er een concrete oplossing is.