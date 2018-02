Deel dit artikel:











Don Diablo naar Pinkpop Don Diablo (foto: ANP/Ferdy Damman)

COEVORDEN - Dj en producer Don Diablo uit Coevorden staat dit jaar op festival Pinkpop.

Het festival is dit jaar op 15, 16 en 17 juni. Diablo treedt op zondag op. Komende zaterdag begint de kaartverkoop.



Het gebeurt niet vaak dat Drentse artiesten op Pinkpop verschijnen. De voormalige popgroep Skik, met Daniel Lohues, stond eerder wel op het podium in Landgraaf.



Andere artiesten op Pinkpop dit jaar zijn: Editors, Bruno Mars, Foo Fighters, Pearl Jam en Nothing but thieves.