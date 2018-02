Deel dit artikel:











Zoektocht naar verdachte van beroving in Hoogeveen De verdachte is nog niet gevonden (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - In de omgeving van de Ruiterstraat in Hoogeveen is aan het begin van de middag iemand beroofd.

Een politiewoordvoerder kan inhoudelijk weinig over de beroving zeggen.



De dader is nog spoorloos. Het zou gaan om een getinte man van ongeveer 18 jaar. Hij droeg een blauwe jas met een bontkraag.