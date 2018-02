Opsporing Verzocht besteedt opnieuw aandacht aan moord op Hoogerbrugge

HOOGEVEEN - Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt volgende week dinsdag opnieuw aandacht aan de moord op Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen.

Vandaag worden er voor het programma opnames gemaakt in Hoogeveen.Met de uitzending wil de politie meer te weten te komen over Hoogerbrugge, die in december vorig jaar op 49-jarige leeftijd met veel geweld om het leven werd gebracht.Naar aanleiding van de vorige uitzending van Opsporing Verzocht over de Hoogevener, kwamen er tien nieuwe tips bij de politie binnen.De uitzending van 27 februari begint om 20.30 uur op NPO 1.