Aanleg paddentunnels Gasselte helpt dieren veilig naar overkant

GASSELTE - Na vier jaar van voorbereiding is er deze week gestart met de aanleg van vijf paddentunnels in Gasselte.

"Jaarlijks zijn er meer dan 5.000 kleine dieren die de weg willen oversteken. De padden overwinteren in het bos en steken in het voorjaar over om te paren. Veel dieren overleefden de tocht naar het nabij gelegen vennetje niet. Dankzij de aanleg van deze tunnels kunnen onder andere kikkers, padden, egels en andere kleine dieren veilig naar de overkant", vertelt boswachter Martijn Harms.Een lokale 'paddenredgroep' zet zich al vier jaar in voor de aanleg van de tunnels. ''Eerder hielpen vrijwilligers van de groep om de padden veilig naar de overkant te brengen. We hadden om de tien meter een emmer staan. Iedere ochtend en avond werden de padden in de emmer naar de overkant gebracht. Dankzij deze tunnels kunnen de beestjes zelf de overkant bereiken zonder plat gereden te worden", vertelt Ruud van der Vliet van de redgroep voor padden.De aanleg van nieuwe tunnels nemen nog enkele dagen in beslag. Door de werkzaamheden is de weg naar 't Nije Hemelriek afgesloten.