Toch geen fusie tussen Biblionet en Bibliotheek Noordenveld

RODEN - Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld stopt met haar werkzaamheden. Dat laat de stichting weten in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

Dat betekent dat de stichting niet fuseert met Biblionet en dat Biblionet de werkzaamheden volledig overneemt. Leden van de bieb merken nauwelijks iets van de verandering; alle medewerkers zijn nu al in dienst van Biblionet. Ook wordt de backoffice al verzorgd door deze ondersteuningsinstelling.Vier jaar geleden fuseerden de meeste bibliotheken in Drenthe met Biblionet, een provinciale ondersteuningsinstelling voor de twaalf bibliotheken in Drenthe.De Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld ziet deze fusie niet meer zitten, omdat ze zegt zelf geen vorm meer te kunnen geven aan het samengaan met Biblionet. "We voelen de nieuwe jas die ons is aangemeten al jaren niet meer als passend", schrijft de stichting. Ze geeft haar taken terug aan de gemeente.