Waterschap Noorderzijlvest: Bootbezitters ga niet meer varen

GRONINGEN - Waterschap Noorderzijlvest roept bootbezitters op niet meer te gaan varen. Dit in verband met de komende periode van strenge vorst.

Noorderzijlvest neemt maatregelen om de ijs aangroei zoveel mogelijk te bevorderen. Het water uit de boezem wordt gelijkmatig afgevoerd, zodat er weinig beweging in het water is. Dat is gunstig voor de vorming van ijs.Als de vorst doorzet roept het waterschap, in overleg met andere waterschappen, ook een vaarverbod af.