Natuurijskriebels bij marathonschaatsers in Zweden Frank Vreugenhil vanuit Zweden (foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - In het Zweedse Lulea is het 22 graden onder nul. De marathonschaatsers moeten daar de komende dagen drie natuurijs-Grand Prix rijden. Maar de naderende vorstperiode in Nederland is ook zeker onderwerp van gesprek.

Geschreven door Karin Mulder

"We zaten gisteren met meerdere ploegen in het vliegtuig naar Zweden. Dus dan wordt er wel snel over Nederlands natuurijs gesproken", zegt Frank Vreugdenhil uit Eldersloo via een Skype-verbinding vanuit Zweden.



Natuurijsklassement

Morgen rijden de mannen een wedstrijd over 100 kilometer, zaterdag volgt de 50 kilometer. En de finale op zondag gaat over 150 kilometer. Het zijn de wedstrijden waar de plantenkweker uit Eldersloo het van moet hebben. Vorig seizoen won hij nog het natuurijsklassement.



'Past prima'

Nu komt hij net terug van een knieblessure, maar hij kijkt ook uit naar de wedstrijden die daarna mogelijk in Nederland volgen. "Ik hoop dat ik in zo'n goede vorm steek, dat ik dat goed kan verteren. Het past prima in ons schema. Want maandag zijn we weer terug in Nederland", zegt Vreugdenhil opgetogen.