Uitkijktoren Ruiner schaapskudde open voor publiek Het uitzicht vanaf de toren (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe) De nieuwe uitkijktoren (foto: Joesien Feitsma/RTV Drenthe)

RUINEN - Het bouwwerk rondom de Ruiner schaapskudde is bijna af. Vandaag werd een van de laatste projecten, de uitkijktoren, geopend.

Geschreven door Josien Feitsma

De uitkijktoren staat op een heuvel en steekt in totaal 9 meter boven het maaiveld uit. "In eerste instantie hadden we een uitzichtheuvel bedacht, die ligt er ook, aan de voeten van de toren, maar al denkende leek het ons ook wel mooi dat er een toren zou komen en dat je vanaf hoogte over het gebied kunt kijken," vertelt Albert Kerssies van schaapskudde Ruinen.



Hij miste een uitkijktoren in het landschap van het Dwingelderveld. "Het Dwingelderveld is eigenlijk een grote platte pannenkoek en je kunt er nergens op een paar meter hoogte goed naar kijken. "



Gave horizon

Vanaf de toren kun je 10 tot 20 kilometer ver kijken. Van de zendmast bij Smilde tot aan de pijp van de VAM-berg. "Wat wel opvalt is dat er heel weinig bebouwing bovenuit komt, dus niks geen flats van Hoogeveen of Assen of Beilen, dus in die zin is het ook een hele gave horizon", zegt Kerssies.



Kerssies is erg trots en zal vaak de toren beklimmen. De rest van de bouwplannen rondom de schaapskooi hoopt Albert Kerrsies eind Maart af te hebben.