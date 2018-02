Deel dit artikel:











Falke zwicht niet voor interesse en blijft bij Hurry-Up Tommie Falke (foto: Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Tommie Falke is ook na de zomer te bewonderen in de clubkleuren van Hurry-Up. Ondanks interesse van andere clubs heeft de 25-jarige hoekspeler besloten de club uit Zwartemeer trouw te blijven.

“De plannen voor volgend jaar zijn heel goed. Dat gaf de doorslag”, vertelt Falke. Tijdens het moeizame seizoen ging de hoekspeler op gesprek bij Volendam. “Die hebben gewoon een heel goed programma. Uiteindelijk is het toch Hurry-Up geworden.”



Bredere selectie

“Ze willen meer en beter trainen”, noemt Falke een belangrijk verbeterpunt. "Mede door een bredere selectie. Het ziet er positief uit”, is hij tevreden. De hoekspeler zet binnenkort een krabbel onder een nieuwe verbintenis voor een jaar.



Falke hoopt met zijn keuze het goede voorbeeld te geven aan zijn teamgenoten met een aflopend contract. "Als er een bepaalde groep blijft bij Hurry-Up, dat je een leuk team hebt om op door te bouwen”, besluit de publiekslieveling. De kans dat oefenmeester Martin Vlijm blijft is, ondanks dat de Amsterdammer het nog niet heeft uitgesproken, klein.



Beker

Donderdagavond begint voor Hurry-Up de jacht op de beker. In Noord-Holland is Aalsmeer 2 te opponent. In de lente gaan de oranjehemden in de play-downs strijden om lijfsbehoud in de BENE-League.