Deel dit artikel:











Dit weekend in de Drentse natuur: 24 en 25 februari Tijdens de Bos- en Houtdag wordt een demonstratie houtslepen gegeven (foto: Staatsbosbeheer)

Op zoek naar sporen in de Hunze of in het Faliebergbos en een dag vol houtdemonstraties. Dit weekend is er genoeg te doen in de Drentse natuur.

Bevers in de Hunze

Samen met een gids van Het Drentse Landschap ga je zaterdagmiddag op zoek naar beversporen. Onderweg vertelt de gids over het succes van de bever in het gebied. De wandeling start om 14.00 uur op de Zoersedijk, ongeveer 500 meter vanaf de Valtherweg in Exloo. Goed waterdicht schoeisel wordt aangeraden.



Houtdemonstratie

Zaterdag organiseert Staatsbosbeheer de Bos- en Houtdag bij het Buitencentrum Boomkroonpad. Tussen 10.00 en 16.00 zijn er demonstraties houtslepen en ‘woodcarving’ en kinderen kunnen zelf een flipperkast of nestkast timmeren. Meer informatie vind je bij het



Dierensporen in het Faliebergbos

Een natuurgids van het IVN leert je zondag alles over het gedrag van dieren en het herkennen van dierensporen in het Faliebergbos in Zuidwolde. De excursie start om 9.00 uur bij het Tonckenshuys aan de Meppelerweg 22 in Zuidwolde. Samen met een gids van Het Drentse Landschap ga je zaterdagmiddag op zoek naar beversporen. Onderweg vertelt de gids over het succes van de bever in het gebied. De wandeling start om 14.00 uur op de Zoersedijk, ongeveer 500 meter vanaf de Valtherweg in Exloo. Goed waterdicht schoeisel wordt aangeraden. Hier vind je meer informatie.Zaterdag organiseert Staatsbosbeheer de Bos- en Houtdag bij het Buitencentrum Boomkroonpad. Tussen 10.00 en 16.00 zijn er demonstraties houtslepen en ‘woodcarving’ en kinderen kunnen zelf een flipperkast of nestkast timmeren. Meer informatie vind je bij het Boomkroonpad Een natuurgids van het IVN leert je zondag alles over het gedrag van dieren en het herkennen van dierensporen in het Faliebergbos in Zuidwolde. De excursie start om 9.00 uur bij het Tonckenshuys aan de Meppelerweg 22 in Zuidwolde. Hier lees je meer informatie.