'We zetten alles op alles om Norgerhaven open te houden'

VEENHUIZEN - "Uitermate teleurstellend", noemt burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld het nieuws dat de Noren uit Norgerhaven vertrekken.

De 242 Noorse gevangenen in Veenhuizen vertrekken dit jaar uit gevangenis Norgerhaven. De regering van Noorwegen maakte dat vandaag bekend. In 2015 spraken Nederland en Noorwegen af om de Noorse gevangenen drie jaar in Veenhuizen onder te brengen om het cellentekort in Noorwegen op te lossen. Het contract kon steeds met een jaar verlengd worden, maar daar ziet Noorwegen nu van af."Ik denk nu vooral aan het personeel en leef met hen mee," zegt burgemeester Smid. "We zullen alles op alles zetten om Norgerhaven open te houden en te vullen met gedetineerden uit Nederland."Dit zegt ook directeur van PI Veenhuizen Marie-Anne de Groot. Ze wil straks weer twee gevulde gevangenissen zien in Veenhuizen, maar: "De politiek moet daarover beslissen." De Groot zegt er alles aan te hebben gedaan om een vervolgcontract met Noorwegen mogelijk te maken. "Aan de kwaliteit van het werk ligt het niet," aldus de directrice. "We kregen altijd complimenten over hoe we de Noren gehuisvest hebben. Dat maakt dit nieuws extra wrang."Voor de 250 medewerkers van Norgerhaven zorgt het beëindigen van de deal voor veel onduidelijkheid. In een convenant van afgelopen november is vastgelegd dat de medewerkers een baangarantie hebben van vier jaar. Maar het is onduidelijk waar ze straks aan de slag moeten. Het contract met Noorwegen loopt nog tot september. Het aantal gevangenen in Norgerhaven zal tot die tijd langzaam worden afgebouwd.Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) zegt minister Sander Dekker te gaan herinneren aan zijn belofte dat de gevangenis in gebruik blijft. De minister moet binnen twee weken aan de Kamerleden laten weten of toezeggingen uit het verleden nog steeds geldig zijn.In het regeerakkoord is afgesproken om de gevangenissen buiten te Randstad zoveel mogelijk te sparen, mocht het nodig zijn om gevangenissen te sluiten. "Dat is een van de afspraken waar we Den Haag graag op wijzen", zegt ook burgemeester Smid. De gemeente zegt de komende tijd de lijnen kort te houden met de provincie en met Den Haag.Het vertrek van de Noren zorgt voor een aderlating in Veenhuizen. Vooral gezien dat ook voormalig gevangenis Groot Bankenbosch in mei weer leegstaat, nu het COA daar vertrekt.