Deel dit artikel:











Topschutter Strijker (HZVV) stopt met voetballen Frank Strijker met oud HZVV-voorzitter Jan Stam (foto: HZVV)

VOETBAL - Frank Strijker hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De voornaamste reden voor de 30-jarige spits van HZVV is een slepende knieblessure.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Afgelopen zomer, nadat Strijker 31 keer had gescoord in het kampioensjaar van HZVV in de 1e klasse, ging de Hoogevener onder het mes. Het herstel verloopt moeizaam en Strijker is inmiddels ook geen vaste waarde meer in de hoofdmacht. "Het is qua gezondheid gewoon de beste beslissing", laat Strijker weten op de website van HZVV.



128 goals in 242 duels

In zijn, tot nu toe, 242 wedstrijden HZVV 1 maakte Frank in totaal 128 doelpunten, waarvan 101 in competitie- en 27 in bekerwedstrijden.



Vier titels, drie degradaties

Strijker maakte vier titels in de 1e klasse mee met HZVV 1 en drie degradaties uit de hoofdklasse.