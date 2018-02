Wat is de Russische beer?

ASSEN - De afgelopen 24 uur hoor je overal de term Russische beer, maar wat is dat nou eigenlijk? RTV Drenthe-weerman John Havinga legt het uit.

"We krijgen dus een Russische beer . Die term betekent kou uit Rusland. Er zit een hoge druk gebied rond Rusland en dat komt dit weekend onze kant op", aldus Havinga.De kou gaat volgens Havinga voor veel schaatsplezier zorgen de aankomende dagen. "Vanaf zaterdag verwacht ik dat we elk dag, misschien wel per etmaal, twee centimeter ijs kunnen krijgen."Havinga verwacht dat er dit weekend zowel op opgespoten banen als op gewone ijsbanen geschaatst kan worden. "Het gaat op een ijsbaan met een ondergrond van beton waar steeds wat water overheen gegooid wordt wat sneller, maar ook op open plassen met ondiep water van ongeveer een halve meter of een meter, denk ik dat we toch wel zes tot acht centimeter ijs er bij kunnen krijgen", zegt een glunderende Havinga.De zekerheid van de verwachting is volgens Havinga erg groot. Grote toertochten op open water en met bruggen komen er eerst niet denkt Havinga. "Daar heb je natuurlijk te maken met water waarbij het waterschap zorgt voor stroming en dat water gaat dus helaas niet bevriezen. Dus het blijft oppassen waar je gaat schaatsen."