Soort van de Maand: Gemeente Aa en Hunze ambassadeur van de steenuil De gemeente Aa en Hunze zet zich in voor de steenuil (foto: Free Nature Images/Martin Mollet)

Elke maand zetten ROEG!, Heel Drenthe Zoemt en het IVN een plattelandsbewoner in het zonnetje. Deze maand is er extra aandacht voor de steenuil. En de gemeente Aa en Hunze is de ambassadeur van deze soort.

De gemeente Aa en Hunze is de eerste Drentse gemeente die zich als ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland gaat inzetten.



'Steenuil heeft het moeilijk'

"De steenuil heeft het moeilijk. En dat heeft te maken met wat er gebeurt in het buitengebied", licht wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze toe.



"Wij vinden het verzoek van de Natuur en Milieufederatie om ambassadeur te worden een mooi initiatief. De steenuil komt in onze gemeente nog voor", vervolgt Heijerman. "Bovendien is het een soort die overdag zichtbaar is. Mensen kunnen hem zelf ook zien."



'Boerenerven aantrekkelijk maken'

Om het voor de steenuil in Aa en Hunze aantrekkelijker te maken, wordt er nu een actieplan opgesteld. "We kijken hoe we houtwallen en braakliggende terreinen, een plek waar de steenuil graag verblijft, kunnen verrijken. Ook de proef met ecologisch bermbeheer moet positief uitpakken", aldus de wethouder.



De gemeente wil deze plannen niet alleen uitvoeren. "We willen de inwoners er zoveel mogelijk bij betrekken. Bijvoorbeeld door te kijken wat ze rondom boerderijen kunnen doen, zoals het stimuleren van natuurlijke erven. Daar houdt de steenuil van", besluit de wethouder.



IVN doe-tip: door de ogen van een steenuil

Elke week heeft het IVN een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Deze week gaat het over de steenuil.



De steenuil is pas blij wanneer-ie kan wonen op een plek waar niet te veel verkeer rijdt, waar-ie in de ochtend een plekje heeft om te zonnebaden, waar-ie lekker veel insecten en wormen kan vinden, waar-ie af en toe een muis kan vangen en waar een beschut plekje is om uit te rusten.



Neem een schilderijlijstje zonder glas mee naar buiten. Je kunt zelf ook een lijstje maken van papier wanneer je geen schilderijlijstje hebt. Ga nu een flink eind buiten wandelen. Pak af en toe je schilderijlijstje erbij. Kijk door het lijstje alsof je de ogen van een steenuil bent. Kun je een geschikte plek vinden om te wonen?