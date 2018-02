Video: cheerleaders treden op tijdens Olympische Spelen

PYEONGCHANG/ASSEN - Margreet Steg uit Appelscha heeft vandaag opgetreden tijdens de medailleceremonie van de Olympische Spelen. Steg stond samen met de dames van Team Nederland op het podium om te cheerleaden.

De dames traden samen met Rusland, Duitsland en Noorwegen op. Tijdens de ceremonie kregen de Nederlandse shorttrackdames hun bronzen medaille uitgereikt.Steg is in Zuid-Korea om cheerleading op de kaart te zetten. Samen met haar teamgenoten hoopt ze dat haar sport wordt toegevoegd aan de Olympische Zomerspelen van 2024. "Het ging erg goed! Wel is het onwijs koud in ons uniform", vertelt Steg enthousiast.Zaterdag is het team naar Zuid-Korea vertrokken. Eenmaal daar moesten ze vrij snel aan de slag. Maandag had het Nederlands team samen met de andere landen een persconferentie en hebben ze meteen een deel van hun routine laten zien. "Dat was erg leuk", vertelt Steg. "Het was erg geslaagd. Het is leuk om aan de pers te laten zien wat cheerleading is en waarom het aan het olympisch programma moet worden toegevoegd."Gisteren heeft Steg getraind met het Nederlandse team. "We moesten ook onze jetlag wegwerken en dingen doornemen voor de performance." Daarna zijn de dames naar Gangneun gegaan waar ze twee keer hebben opgetreden.De cheerleaders hebben nog een druk programma in Zuid-Korea. Naast het optreden op Medal Plaza werd er getraind voor de sluitingsceremonie. Ook wordt er nog een vriendschappelijke wedstrijd tussen de cheerleadingteams gehouden.