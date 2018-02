Deel dit artikel:











Vrijwilliger van de maand: IJsbrand Bouma De vrijwilliger van deze maand is IJsbrand Bouma (foto: RTV Drenthe)

Elke maand lopen we mee met één van de vele vrijwilligers die actief zijn in de Drentse natuur. Deze maand nemen we een kijkje bij IJsbrand Bouma en zijn mannen in Appelbergen bij Glimmen.

We spreken IJsbrand terwijl hij met zijn collega's aan het snoeien is. "Zo hebben we straks weer een mooi doorkijkje naar het karrenspoor dat daarachter ligt."



Snoeien en bijhouden

"De afgelopen jaren hebben we vooral de vennen hier vrijgemaakt van opslag. In het verleden groeiden er zoveel berken in de vennetjes dat je ze bijna niet meer zag. We willen het open karakter van dit gebied terugbrengen. Dat betekent snoeien en bijhouden."



Buitenwerk

IJsbrand helpt hard mee om het gebied te onderhouden. "In mijn werkzame bestaan heb ik veel binnen gewerkt. Daarom vind ik het heerlijk om nu buiten bezig te zijn, lekker actief aan het werk. Met goed weer maar ook als het slecht weer is."



Boswachter

"Als kind was ik al veel buiten, het veld op of naar het wad. Ik wilde graag boswachter worden, maar dat vonden ze thuis niet zo'n goed idee. Op deze manier kan ik op latere leeftijd toch doen wat ik altijd leuk gevonden heb."