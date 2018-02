Letterzetter nestelt zich in fijnsparren Landgoed Mensinge

Staatsbosbeheer was de afgelopen week druk in de weer op Landgoed Mensinge. Op het landgoed werden fijnsparren die aangetast zijn door de letterzetter en de koperetser verwijderd.

"De aantasting van de letterzetter werd vorig jaar aan het eind van het voorjaar ontdekt", vertelt boswachter Albert Broekman. "Begin dit jaar ontdekten we dat er aantasting is van de koperetser. Daarom zijn we aan het begin van dit jaar overgegaan tot actie."De letterzetter en de koperetser zijn kevertjes die fijnsparren met een verminderde weerstand aantasten. De letterzetter veroorzaakt veel schade.De mannetjes van de letterzetter boren een gaatje in de schors van een fijnspar. Ze lokken daarna een vrouwtje, paren, waarna het vrouwtjes eitjes in de schors legt.Als de eitjes uitkomen, vreten de larven zich een weg door het hout. De sapstroom wordt hierdoor afgesloten en de boom sterft af. Als de larven volgroeid zijn banen ze zich een weg naar buiten en gaan ze naar de volgende boom. Iets dat zonder in de grijpen voor behoorlijk wat schade in de bossen zorgt.De koperetser is kleiner dan de letterzetter. In vergelijking met de letterzetter broedt hij meer in de toppen van bomen of in takken. Ook de koperetser legt eitjes onder de schors en de larven zoeken een weg naar buiten.Hoewel Staatsbosbeheer vanwege de veiligheid een groot deel van de aangetaste fijnsparren moet verwijderen, proberen ze ook bomen te laten staan. Waarom lees je in het boswachtesblog van boswachter Albert Broekman De bomen op Landgoed Mensinge worden verwijderd met een harvester om ze vervolgens in stukken te zagen. Hoe dat precies gaat legde boswachter Martijn Harms onlangs uit in deze aflevering van ROEG!.De werkzaamheden moeten voor 15 maart zijn afgerond. Dan begint namelijk het nieuwe broedseizoen.