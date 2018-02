Zoon Henk Kuipers en medeverdachte blijven vastzitten

Deel dit artikel:











ASSEN/EMMEN - De zoon van Henk Kuipers blijft net als zijn medeverdachte in voorlopige hechtenis. De twee worden verdacht van gijzeling en openlijke geweldpleging.

Dit heeft de Asser rechtbank vanmiddag besloten tijdens de eerste pro forma-zitting. De zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld.



De 18-jarige zoon van No Surrender-leider Henk Kuipers wordt net als een 20-jarige Emmenaar, door het Openbaar Ministerie verdacht van twee gijzelingen in oktober en november vorig jaar en openlijke geweldpleging. Daarnaast zouden ze iemand afgeperst hebben.



Voorlopige hechtenis opheffen

Tijdens de zitting vroegen hun advocaten of beide mannen het proces in vrijheid mogen afwachten. Zo zou er onder meer geen sprake zijn van een recidive risico. Ook is de moeder van de 18-jarige verdachte afgelopen weekend in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.



Daarnaast plaatsten ze vraagtekens bij de getuigenissen en verklaringen van de slachtoffers. Volgens de advocaat van de oudste verdachte is alles gebaseerd op één verklaring, die weinig zuiver is. “Er is geen pluriformiteit aan feiten, maar aan roddels”, zei hij in de rechtbank.



Onderzoek nog in volle gang

De officier van justitie was het hier niet mee eens. Volgens haar is wel degelijk sprake van kans op herhaling en is het onderzoek nog in volle gang. Ook de rechtbank wees het verzoek af. “De aard, de ernst en het aantal feiten wegen boven het persoonlijk belang”, redeneerde zij.



De twee zitten sinds 24 november gevangen. Het streven is om halverwege juni de zaken voor het eerst inhoudelijk te behandelen. Daarvoor vindt in mei eerst nog een pro forma-zitting plaats.