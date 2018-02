Initiatiefnemer windpark Veenkoloniën: We gaan nu niet juichen

EERSTE EXLOËRMOND - Ze zijn blij, maar gaan er niet om juichen. De initiatiefnemers van windpark Drentse Monden Oostermoer.

Vanochtend bepaalde de Raad van State dat de bouw van een windpark met 45 windmolens in de Veenkoloniën definitief door kan gaan."We weten wat voor impact de komst van dit windpark op het gebied heeft, dus we gaan nu niet juichen", zegt initiatiefnemer en woordvoerder Harbert ten Have. Bij hem en de andere initiatiefnemers heerst een bescheiden, blij gevoel."De volgende zorg is hoe we met de omgeving komen tot een acceptatie-proces", zegt Ten Have. "Het eerste wat we gaan doen is goed nadenken hoe kunnen we dat gaan doen."Ten Have hoopt dat tegenstanders het verzet staken. "Ik snap dat er teleurstelling en boosheid heerst. Er ligt een bepaald beleid en er liggen bepaalde afspraken die nagekomen moeten worden. Voordat de molens in het gebied er staan, zijn we een paar jaar verder. Dat heeft ook te maken met de technologie van de windmolens die momenteel ontwikkeld worden."De initiatiefnemers willen in de tussentijd er alles aan doen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar dat wordt nog een helse klus, nu tegenstanders vertragende acties willen uitvoeren. "Ik wil me vooral richten op die middengroep", zegt Ten Have. "Wellicht dat zij ook nog mee willen doen in een gebiedsfonds."Na de uitspraak van vandaag heerst er teleurstelling in het hele gebied. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe roept de bevolking, tegenstanders en windboeren op om nu met elkaar in gesprek te gaan.