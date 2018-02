Gedeputeerde Stelpstra: Ga met elkaar in gesprek over de bouw van windmolens

ASSEN - Boegbeeld Jan Nieboer van actiegroep Tegenwind Veenkoloniën nam vandaag zijn moment in het provinciehuis. "Ik voorspel dat acties alleen maar heviger worden."

Nieboer reageerde tijdens een vergadering van Provinciale Staten op de uitspraak van de Raad van State in de zaak rond de bouw van grote windmolenparken in de Veenkoloniën. De Raad van State veegde de bezwaren van bewoners van tafel. Er mag gebouwd worden.De provinciale politiek riep Tegenwind op om voorzichtig te zijn met dit soort uitspraken. Nieboer werd ook gevraagd om afstand te nemen van acties die niet door de beugel kunnen. Bijvoorbeeld de acties waarbij onder andere gedeputeerde Tjisse Stelpstra werd afgebeeld als kampbeul uit de Tweede Wereldoorlog. Maar helemaal afstand nemen deed Nieboer niet.Gedeputeerde Tjisse Stelpstra riep de voor- en tegenstanders van de windparken op om met elkaar in gesprek te gaan. "Ik kan me voorstellen dat mensen teleurgesteld zijn. Ik hoop wel dat mensen het gesprek aan gaan en praten over hele mooie dingen die we in het gebied kunnen doen."Of de provincie een bemiddelende rol moet spelen in deze gesprekken? Stelpstra denkt van niet. "Er ligt een rol bij mensen zelf om de stap te zetten. En ik ben er van overtuigd dat gemeenten hun rol ook zullen pakken. Maar als we moeten ondersteunen, dan doen we dat."