Deel dit artikel:











HZVV uitgeschakeld na strafschoppen HZVV bekerde bij Be Quick 1887 (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - HZVV is uitgeschakeld in de noordelijke districtsbeker. In de vierde ronde waren de beloften van Be Quick 1887 net te sterk. In Haren verloren de Hoogeveners na strafschoppen, nadat de wedstrijd in 1-1 geëindigd was.

In de vrieskou op de Esserberg zochten beide ploegen de aanval, zonder dat het weinige aanwezige publiek grote kansen kreeg te zien.



De eerste grote kans was na een kwartier spelen voor HZVV. Uit de eerste corner van de wedstrijd kopte Alex Zomer bijna raak, maar doelman Harms liet zich niet verrassen.



Discutabel

Na ruim 25 minuten spelen kwamen de Hoogeveners op voorsprong. Doelman Harms werd in het doelgebied aangevallen, liet de bal los en Jos Fidom kon de bal binnentikken. Scheidsrechter Moed vond het geen overtreding en keurde de treffer, ondanks protesten van de thuisploeg, goed.



Voor rust kreeg HZVV nog een paar kansen, maar gescoord werd er niet meer.



Gelijkmaker

Na rust zetten de beloften van Be Quick meer druk en moest HZVV terug. In de 64ste minuut van de wedstrijd kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Haysheray Seraus ontsnapte aan de Hoogeveense verdediging en passeerde doelman Hidde Streutker koel (1-1).



Kort na de gelijkmaker verzuimde Marlon Luchtenberg HZVV weer op voorsprong te zetten. De aanvallende middenvelder zette zelf de aanval op en kon de voorzet van Kelly Joao net niet binnentikken.



Strafschoppen

De grootste kans werd echter gemist door de thuisploeg. Spits Sjors de Bont wist de bal op twee meter van de doellijn naast te koppen. In het vervolg van de tweede helft kregen beide ploegen kansen, maar gescoord werd er niet meer, zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen. De thuisploeg was net iets koelbloediger in het nemen van strafschoppen. Marlon Luchtenberg miste voor HZVV.