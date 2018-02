Deel dit artikel:











Dode das gevonden in de buurt van Zuidlaren De das werd gevonden op de N34 vlakbij Zuidlaren (foto: Richard Topelen)

Op de N34 in de buurt van Zuidlaren is afgelopen nacht een das aangereden. Het dier werd vanochtend door leraar Richard Topelen uit Nieuw-Buinen dood gevonden aan de kant van de weg.

Waarschijnlijk wilde het dier de weg oversteken om eten te zoeken aan de andere kant van de weg. Het was volgens Topelen niet na te gaan of de aangereden das een mannetje of een vrouwtje was. Volgens de leraar heeft de wegbeheerder het dier vanmiddag weggehaald.