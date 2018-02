Deel dit artikel:











Vergunningen voor herbouw Buinerkeet zijn binnen: 'We hebben er zin in'

EXLOO - Voor de zomer moet de Buinerkeet die in ere hersteld wordt, er staan. De plannen lopen tot dusver gesmeerd. De bouwvergunningen zijn binnen en er zijn financiële toezeggingen gedaan.

Dat bleek vanavond tijdens een informatie-avond voor inwoners uit Buinen en Exloo. Daar kwamen ongeveer twintig mensen op af.



Pleisterplaats

De Buinerkeet brandde in 2011 tot de grond toe af. Het gebouw, dat langs de Voorbosweg stond en daar weer komt, was populair als rustpunt voor wandelaars en fietsers. Het was van oorsprong een oude ossenhut en werd gebruikt als stal en schuilplaats voor de ossen, als zij op het land werkten. Daarna diende het als schuilplaats en als zogeheten pleisterplaats voor fietsers.



Lionsclub Borger-Odoorn De Megalieten kwam met het plan om de 'Buunerkeet' weer in ere te herstellen. "Een van onze leden kwam met dat idee", zegt Jan Top van de Lionsclub. Top is ook voorzitter van de nieuwe stichting voor de Buinerkeet.



Exloo en Buinen

Een werkgroep heeft het draagvlak voor de terugkomst van de Buinerkeet onderzocht. "Ees had geen belangstelling, Buinen wel", vertelt Top de aanwezige belangstellenden. Het is de bedoeling dat Exloo en Buinen samen optrekken en allerlei zaken omtrent de Buinerkeet gaan organiseren. "Maar dat is nog wel heel erg ver vooruit, wat dat dan moet inhouden."



Staatsbosbeheer is positief

De grond waar de Buinerkeet op gebouwd gaat worden, is van Staatsbosbeheer. "We vinden het een erg mooi initiatief", zegt boswachter Martijn Harms. "We hadden er zelf alleen niet de financiële middelen voor." Met de komst van het gebouw is 30.000 euro gemoeid. Hiervoor zijn ook subsidies bij de provincie en gemeente aangevraagd.



Financiële toezeggingen zijn er, maar staan nog niet allemaal op papier en het geld is nog niet in handen van de stichting. "Maar we gaan er vanuit dat de keet er komt. We hebben er zin in", besluit Top. De stichting is nog op zoek naar vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen in zowel de bouw als het onderhoud.



E-bikes

Het is de bedoeling dat er bij de Buinerkeet informatieborden komen en ook een laadpaal voor de e-bike. "Wij denken echt dat dit aan aanvulling is als je kijkt naar de groei van het aantal e-bikes dat verkocht wordt", aldus Harms.



'Ik heb er zin in'

Het Gebint Timmerwerken, een gespecialiseerd aannemersbedrijf, neemt de bouw op zich. "Ik hoop dat ik in mei kan beginnen", zegt eigenaar Kees van Wijngaarden. ""Ik heb er zin in, want vaak werk ik met voorbewerkt hout, en dit is nog rond hout." Het materiaal komt namelijk uit hetzelfde bos als waar de keet weer komt. De Buinerkeet moet er voor de zomer staan.