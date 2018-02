Deel dit artikel:











Reuring onder vrijwilligers, raad positief over splitsing Landgoed Mensinge De havezate moet een echt museum worden (Foto: Ronald Oostingh/RTV Drenthe)

RODEN - De raad van gemeente Noordenveld is positief over de splitsing van Landgoed Mensinge in Roden. Ook ziet een meerderheid van de partijen de havezate, ondanks de extra kosten, graag veranderen in een echt museum.

Geschreven door Marjolein Knol

Interim-manager Nina Hiddema moest er orde op zaken stellen, nadat het landgoed met zulke tekorten kampte dat het technisch failliet was. Ondertussen is de brasserie gesloten, draait er nog een derde van de films in de bioscoop en is de helft van het personeel ontslagen.



Dit jaar moest de gemeente opnieuw een extra subsidie geven aan het landgoed en eiste de raad een duidelijk toekomstplan. Interim-manager Hiddema gaf de raad een drietal toekomstscenario's voor het landgoed. Vast staat dat de havezate moet worden gesplitst van de Winsinghhof (theater en bioscoop) en dat er opnieuw meer geld nodig is.



Vier vrijwilligers stapten op

Aan het begin van het debat worden de raadsleden nog opgeschrikt door een betoog van ex-vrijwilliger Monique Sareola. Ze voelde zich niet gehoord door het bestuur van het landgoed. "De vrijwilligers moeten worden meegenomen in de toekomstplannen. Dat is niet gebeurd", zegt Sareola.



Samen met haar zijn nog drie vrijwilligers opgestapt en volgens haar zijn zij niet de enige ontevreden vrijwilligers bij de Winsinghhof.



Kritiek

Vooral Lijst Groen Noordenveld pakt haar kritiek op. "Er moet een plan worden gemaakt samen met de vrijwilligers", zegt raadslid Tineke Nieboer. "Waarom lezen we zo weinig over de vrijwilligers in de toekomstvisie?"



Ook andere oppositiepartijen bevragen wethouder Alex Wekema (PvdA) over de ontevreden vrijwilligers, maar hun zorgen worden niet door hem gedeeld. "Dit verhaal geldt niet voor elke vrijwilliger en ik houd goed contact met het bestuur", aldus Wekema.



Meerderheid is positief over toekomstplan

Zijn antwoord blijkt voldoende, want de oproep van Lijst Groen Noordenveld ('Laat dit over aan de nieuwe gemeenteraad') wordt niet opgepakt. Een meerderheid van de partijen is positief over de aanstaande splitsing tussen de Winsinghhof en de havezate. Ook zeggen ze een samenwerking met andere musea toe te juichen. "Misschien moet ook het Gevangenismuseum in Veenhuizen worden meegenomen?", oppert Anne Doornbos van de PvdA nog.



De meeste partijen vinden de extra subsidie voor Landgoed Mensinge dan ook goed te verantwoorden. Het gaat om 67.000 euro extra per jaar en een eenmalig bedrag van 50.000 euro.



Over drie weken, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, beslist de raad definitief.