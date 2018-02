Voorzitter Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond koerst op nieuw bestuur

GASSELTERNIJVEENSCHEMOND - "Ik kan mijzelf niets verwijten. Ik heb er alles aan gedaan." Dat zegt Egbert Huiting, de voorzitter van Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, na de uitspraak van de Raad van State gisteren.

Die bepaalde dat de plannen voor 45 windmolens in de Veenkoloniën definitief door kunnen gaan. "Ik stond echt op mijn benen te trillen toen ik dit hoorde.""Dit was voor ons de laatste kans", aldus Huiting. Een hoger beroep op een uitspraak van de Raad van State is niet mogelijk. "Jarenlang hebben wij er tegen gestreden. Dat hebben we ook in het dorp gezegd: wat wij doen als Dorpsbelangen is strijden tegen windmolens.""Hier houdt het dus op. We hebben het recht op te protesteren en dat hebben we gedaan. We gaan geen rare dingen doen nu", aldus de voorzitter. "Ik heb er ook veel dingen van geleerd. Proactieve en reactieve mensen ontmoet. En ook gezien dat besturen heel moeilijk is."Huiting stuurt nu aan op een nieuw bestuur voor Dorpsbelangen, zodat de verhoudingen in het dorp misschien weer recht getrokken kunnen worden. "Op een gegeven moment merkten we bij een avond van Dorpsbelangen, dat er meer bestuursleden waren dan inwoners."De inwoner van Gasselternijveenschemond vindt het na vijftien jaar voorzitterschap wel welletjes. "Het enige dat ik nog afmaak is het glasvezelproject, daar gaan we nu mee verder. Maar een nieuw bestuur, met wat jonge mensen, dat lijkt mij goed."