Uitslagen bekervoetbal Uitslagen bekervoetbal (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Naast HZVV is ook Hoogeveen woensdagavond uitgeschakeld in de vierde ronde van de noordelijke districtsbeker. Dat betekent dat drie van de vier Drentse clubs die in actie kwam in de 1/16e finales zijn uitgeschakeld.





Alcides treft LAC Frisia

In de volgende ronde is Alcides gekoppeld aan LAC Frisia. Dat duel wordt in Friesland gespeeld (tussen 4 en 8 maart). LAC Frisia speelt net als Alcides in de zondag 1e klasse F. De club uit Leeuwarden staat laatste, Alcides 2e.



Hieronder alle uitslagen in de 1/16e finales van de beker:



Dinsdag:

Flevo Boys- Mamio 3-1

Balk - BCV

DZOH - Staphorst 2-3

LAC Frisia 1883 - Zuidhorn 1-0

Groningen - Urk 0-5



Woensdag:

Zeerobben - Hoogeveen zondag 3-1

Heerenveen - Oranje Nassau 1-1 Oranje Nassau wint na strafschoppen

Drachtster Boys - Jubbega 4-0

Pelikaan S - Franeker 10-1

Be Quick 1887 2 - HZVV 1-1 Be Quick 1887 wint na strafschoppen

The Knickerbockers - VC Trynwalden 1-3

Alcides - Oudehaske 7-1

VEV'67 - Stadspark 3-4

FVC - Bedum 2-2 FVC wint na strafschoppen



Het programma voor donderdag:

Achilles 1894 - SVBO



27 februari

