Unitas figurant in bekerduel tegen Aalsmeer

HANDBAL - Natuurlijk hoopte iedereen in Rolde op een herhaling van 2012 en 2013 toen Unitas de laatste acht bereikte van het landelijke bekertoernooi, maar vanavond had de tweede divsieclub geen schijn van kans in de 1/8e finale.

BENE-Leagueclub Aalsmeer walste met 14-45 over de thuisclub heen.Door dat verlies is er nog één Drentse club over in bekertoernooi: Hurry-Up. Die ploeg speelt morgenavond (donderdag) in Aalsmeer, tegen het tweede team, voor een plek bij de laatste acht.Unitas-trainer/coach Henk Smeenge hoopte vanzelfsprekend op wat onderschatting bij de nummer 3 van de BENE-League, maar zie voorafgaand aan het duel al daar niet al te veel op te rekenen. "Aalsmeer is zo professioneel en zakelijk. Dat bleek ook wel een paar jaar geleden, toen we ze ook troffen in de beker. Bovendien staan ze met drie teams in deze 1/8e finales."Smeenge kreeg gelijk, Aalsmeer begon scherp en geconcentreerd en binnen vijf minuten was het duel eigenlijk al beslist. Na amper tien minuten was het 1-8 en via 5-17 werd de rust bereikt met 7-25. "Het was heel moeilijk voor ons om ook maar een klein beetje in de wedstrijd te komen. Ze gingen al vrij snel hun keeper wisselen voor een extra cirkelspeler, waardoor wij het niet konden belopen."In de tweede helft gaf Aalsmeer-coach Bert Bouwer zijn basisspelers rust en wisselde hij ook zijn doelman niet meer voor een extra veldspeler. Mede daardoor werd het doel van Unitas iets minder een schiettent en mocht de thuisclub zelf ook nog tien keer scoren.Hieronder alle uitslagen (en het programma) in de 1/8e finales:LIONS - E&O 30-24BFC - Quintus 34-33Hellas - DFS Arnhem 34-27Ha-STU - Volendam 14-35Aalsmeer 3 - LIONS 2 37-35Unitas - Aalsmeer 14-45Aalsmeer 2 - Hurry UpTachos - Bevo HC