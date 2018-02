Corendon-baas: Groningen Airport Eelde kan profiteren van problemen Lelystad Airport

AMSTERDAM - Uitstel van de opening van Lelystad Airport is in het voordeel van een luchthaven als Groningen Airport Eelde. Touroperator Corendon ziet de komende jaren groei.

Topman Steven van der Heijden van Corendon zegt dit vanavond in Nieuwsuur. De opening van Lelystad Airport is door minister Cora van Nieuwenhuizen met tenminste een jaar uitgesteld.Volgens Van der Heijden kan Eelde profiteren van dit uitstel, omdat Schiphol vol is. "Op Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport zal het ook niet drukker worden. Die hebben geen ruimte meer om te groeien. Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde zullen wel drukker worden. Daar is nog ruimte voor groei."Maar dat wil niet meteen zeggen dat Corendon morgen aankondigt dat er vaker gevlogen wordt vanuit het Noorden. In een interview eerder dit jaar zei Van der Heijden over Groningen Airport Eelde: "Rond Groningen woont bijna niemand, dus gaan we naar Maastricht."Touroperators en luchtvaartmaatschappijen als Corendon gaan op zoek naar alternatieven om te kunnen groeien. Dat is dus alleen mogelijk op luchthavens als die in Eelde. Corendon heeft vooralsnog gekozen voor uitbreiding op Maastricht Aachen Airport Ook de Groningse wethouder Joost van Keulen denkt dat Groningen Airport Eelde kan profiteren van de problemen rondom Lelystad Airport. Groningen is een van de aandeelhouders van de luchthaven.De luchthaven zal ongetwijfeld flink lobbyen bij luchtvaartmaatschappijen en touroperators als Corendon en Transavia. Maar die moeten dan wel willen en een risico willen nemen. Een route slaagt pas als de bezetting hoog is. Het alternatief is wachten tot Lelystad Airport open gaat. Dat kan een jaar duren, maar mogelijk zelfs twee jaar.En als Lelystad uiteindelijk open gaat, moet je als luchthaven maar afwachten of een luchtvaartmaatschappij of touroperator blijft. In de luchtvaartsector kan de wereld er morgen weer heel anders uit zien.