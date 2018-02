Opnieuw levenslang geëist tegen moordbroers Admilson en Marcos R. [update]

HOOGEVEEN/LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep opnieuw levenslang tegen de moordbroers Admilson en Marcos R.

De rechtbank in Assen veroordeelde Marcos R. eerder tot dertig jaar cel. Admilson kreeg daarnaast tbs met dwangverpleging opgelegd. Het Openbaar Ministerie vond die straffen te laag en ging in hoger beroep.De broers worden verdacht van drie moorden . Op het Dwingelderveld werd Berend Smit vermoord en in Exloo het echtpaar Jan en Greet Veenendaal, dat gebeurde in 2012 en 2013.De oudste broer Admilson is niet in de rechtszaal aanwezig, zijn jongere broer Marcos wel. Op de publieke tribune zitten nabestaanden van de slachtoffers, waaronder Ciska Postma, de partner van Berend Smit en een broer van Jan Veenendaal.De zaak is op een vorige zitting in oktober 2017 al voor een groot deel behandeld. De zaak werd destijds stilgelegd, omdat Admilson R. zichzelf iets probeerde aan te doen.De advocaat-generaal ging in haar requisitoir vooral in op de zaak van Berend Smit. "Het slachtoffer werd niet aangesproken, maar er wordt gelijk drie keer beschoten vanaf een zorgvuldig uitgekozen plek." Het Openbaar Ministerie stelt dat oud-korporaal Admilson de moord zag als een soort militaire missie.De jongere broer, Marcos, was volgens de advocaat-generaal op de hoogte van het plan. "Uit verklaringen van de jongste verdachte blijkt dat er steeds sprake was van een gezamenlijk optreden."De verdachten hebben volgens het Openbaar Ministerie niets gedaan voor het slachtoffer. "In plaats van een ambulance te bellen toen ze zagen dat hij nog leefde, vroegen ze om zijn pincode."De advocaten van Marcos en Admilson vinden een levenslange gevangenisstraf niet op zijn plaats. De nieuwe maatregelen die door oud-staatssecretaris Klaas Dijkhoff zijn doorgevoerd bij die straf, zouden niet voldoen.De Nederlandse uitvoering van de levenslange gevangenisstraf was in strijd met het Europees verdrag voor de rechten van de mens. "Oude wijn in nieuwe zakken, want het is nog steeds de minister die de beslissing neemt en nog nooit gratie heeft verleend", aldus advocaat Wim Anker.Hij vervolgt: "Het zou zo maar kunnen dat een levenslang gestrafte na 25 jaar vrijkomt zonder enige vorm van behandeling."De advocaten stellen dat Admilson en Marcos beter geholpen zijn met een gevangenisstraf en tbs. Als het aan Noortje Lut ligt, de advocaat van Admilson, krijgt haar cliënt twintig jaar en tbs. Voor Marcos zou een ‘middellange’ gevangenisstraf en tbs het best op zijn plaats zijn.