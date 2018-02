Kjeld Nuis gaat in laatste rit op 1.000 meter voor tweede goud

SCHAATSEN - Kjeld Nuis start morgen in de laatste rit op de olympische 1.000 meter in Gangneung. De Emmenaar neemt het op tegen de Fin Mika Poutala.

Nuis kan de eerste schaatser worden die als regerend wereldkampioen op de kilometer ook olympisch goud op die afstand wint. Vorige week pakte Nuis ook al de gouden plak op de 1.500 meter Ook de andere Nederlanders komen in de laatste ritten in actie. Koen Verweij schaatst in de zestiende rit tegen de Noor Harvard Lorentzen. Kai Verbij neemt het in de zeventiende rit op tegen de Canadees Vincent De Haitre.