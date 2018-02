Stelling: Aanstaande ouders moeten verplicht op 'ouderschapsgym'

ASSEN - Aanstaande ouders opgelet: een werkgroep, onder leiding van oud-minister André Rouvoet, pleit ervoor dat een stel dat een kind verwacht, eerst op cursus moet die hen voorbereid op het ouderschap.

Een betere voorbereiding zou de kans op scheiden verkleinen. Dit voorkomt schade bij het kind, zegt Rouvoet tegen de NOS. Het actieplan heet daarom 'Platform Scheiden zonder Schade'.Op dit moment krijgen toekomstige ouders vooral ondersteuning door middel van zwangerschapsgym. Met de nieuwe cursus zou volgens Rouvoet de bevalling niet alleen 'bevallingproof' zijn, maar ook 'babyproof'. De cursus moet vergoed worden door de zorgverzekeraar.Hoe kijk jij hier tegenaan? Moet de overheid zich niet bemoeien met persoonlijke zaken als deze? Of is dit idee zo gek nog niet?