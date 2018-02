Assen opgeschrikt door berovingen en overvallen

ASSEN - De afgelopen vier dagen is Assen opgeschrikt door twee straatroven en evenzoveel overvallen.

De eerste straatroof vond plaats op 18 februari aan de Laak. Twee minderjarige jongens werden aangesproken door een groepje jongens. Het tweetal werd bedreigd en gedwongen om hun pinpas en telefoon af te staan.Een dag later was het raak aan de Van Heuven Goedhartlaan. Bij de beroving werden wederom minderjarige jongens bedreigd en werd weer geëist dat de slachtoffers hun pinpas en mobiel afgaven. Voor dit incident zijn twee jongens uit Assen (14 en 15 jaar) aangehouden. Zij worden vastgehouden."Zoiets kan veel impact hebben op de slachtoffers", zegt een woordvoerster van de politie Drenthe. "Een straatroof hakt er behoorlijk in bij minderjarige jongens." Of de eerste straatroof gepleegd is door dezelfde jongens, weet de politie nog niet. "Maar het valt wel op."De twee overvallen vonden de twee dagen hierna plaats. Een medewerkster van een videotheek aan de Troelstralaan werd 20 februari met een hard voorwerp op het hoofd geslagen, waarna de nog onbekende man er met een telefoon en portemonnee vandoor ging.Bij het vierde delict werd een pizzabezorgster overvallen, eveneens aan de Troelstralaan. De overval werd gepleegd door drie jongens. Onder bedreiging van een mes beroofde zij de bezorgster van haar portemonnee.Een verband tussen de straatroven en overvallen hoeft er niet te zijn zegt de woordvoerster. "De manieren waarop gehandeld is lijken niet per se op elkaar. We gaan het uitzoeken."