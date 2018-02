Ronnie Flex treedt op tijdens Bevrijdingsfestival Assen

ASSEN - Rapper Ronnie Flex treedt dit jaar op tijdens het Bevrijdingsfestival in Assen. De rapper is Ambassadeur van de Vrijheid 2018.

Ronnie Flex werkt die dag samen met Deuxperience, een band die gevormd wordt door een kunstenaarscollectief. Samen bezoeken ze dan de festivals in de provincies Gelderland, Flevoland, Groningen, Drenthe en Friesland.Volgens de rapper heeft hij altijd al interesse gehad in de Tweede Wereldoorlog en onvrijheid. "Ik ga daar tijdens mijn optredens ook iets over zeggen. In de praktijk is het best moeilijk om dat aan te kaarten."Met optredens in veertien steden vormen de Bevrijdingsfestivals samen het grootste ééndaagse gratis culturele evenement in Nederland.Eerder werd al bekend dat Jett Rebel ook op 5 mei naar Assen komt. Vorig jaar kwamen zo'n dertigduizend bezoekers op het feest af.