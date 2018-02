Henk Kuipers blijft opnieuw dertig dagen langer vastzitten

LEEUWARDEN/EMMEN - Henk Kuipers, leider van motorclub No Surrender, blijft opnieuw dertig dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland bepaald.

Kuipers zit sinds 12 december vast op verdenking van (zware) mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte.Ook wordt de 53-jarige Kuipers verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie. Hij is een van de drie leiders van de motorclub.Volgens het Openbaar Ministerie werkte Kuipers als een soort incassobureau, met bedreigingen in clubkleren.In dezelfde zaak is ook een 59-jarige man uit Sneek opgepakt. Ook hij blijft dertig dagen langer vastzitten.Gisteren werd duidelijk dat de 18-jarige zoon van Henk Kuipers in voorlopige hechtenis blijft. De zoon wordt net als een 20-jarige Emmenaar verdacht van twee gijzelingen en openlijke geweldpleging. Ook zouden ze iemand hebben afgeperst.