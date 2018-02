Bouw nieuw Dialyse Centrum Assen begonnen

ASSEN - De bouw van het nieuwe Dialyse Centrum Assen (DCA) is begonnen.

De afdeling is momenteel gevestigd in het Wilhelmina Ziekenhuis en gaat na de zomervakantie verhuizen naar een nieuw gebouw, direct naast het ziekenhuis.De bouw van het DCA staat niet op zichzelf: in 2017 is er een grote verbouwing aan het Wilhelmina Ziekenhuis begonnen. Die verbouwing duurt zeker vijf jaar. De vernieuwingsoperatie kost zo´n zestig miljoen euro.Het Dialyse Centrum Groningen, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Martini Ziekenhuis Groningen werken sinds eind 2007 samen in het DCA. Nu, ruim tien jaar later, krijgt het DCA een nieuwe locatie.Voor het DCA zitten er voordelen aan de nieuwe locatie. Met de nieuwbouw wordt namelijk een zichtbaarder plek gerealiseerd waar patiënten, bezoekers en taxi’s gemakkelijker kunnen komen. De nieuwe locatie is ook groter, waardoor er meer ruimte is voor de dialysestoelen.